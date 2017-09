Drama in Amiens, meer dan tien fans gewond na ongeluk tribune

Tijdens de wedstrijd tussen de Franse clubs Amiens en Lille is een klein deel van de tribune van Amiens ingestort. Hierdoor vielen meerdere mensen naar beneden.

Het zou gaan om een groep van in ieder geval 15 of zelfs meer mensen. Ook zouden er drie in kritieke toestand zijn. Nadat een deel van de tribune inzakte werd direct op verzoek van onder meer de fans en de scheidsrechters de wedstrijd gestaakt.

