De zaterdagavond-derby tussen Chelsea en Manchester City werd geen oogappel van een wedstrijd. De twee clubs hadden allebei met vlagen mooie acties maar de wedstrijd zelf ging na één goal uit als een nachtkaars, City was de gehele wedstrijd aan de betere kant en liet dat ook merken. City-coach Pep Guardiola leek wat meer uit te stralen dan Chelsea-coach Antonio Conte, die deze wedstrijd weinig i

Vervolg: Chelsea door verlies verder van Premier League top vandaan

In de eerste helft begon het aan allebei de kanten erg traag, vooral Chelsea leek nog even wakker geschud te moeten worden. Manchester City maakte daar handig gebruik van via onder meer Kevin de Bruyne en de heerlijke Spaanse passes van David Silva. Helaas voor spits Gabriel Jesus dat de bal niet lekker voor zijn voeten kwam. Zo had Chelsea ook veel goede acties in de aanval maar kwam het vooral op het middenveld tekort bij N’Golo Kanté. De middenvelder – die normaal gesproken de beste van het veld is – speelde vandaag zeker weten een mindere wedstrijd. Naarmate de rust nadert krijgt Chelsea echter steeds meer kansen en zien we ook weer een uitmuntende Ederson op doel bij Manchester City. De keeper oogt weer zelfverzekerd en niet te passeren. Iets waar vooral Thibaut Courtois in de eerste helft nog wat van kon leren, aangezien de Belgische Chelsea-keeper er vaak naast zat en bijna in een één tegen één actie tegenover Jesus de spits liet glippen. Maar na een zwakke eerste dertig minuten van Chelsea moet ook spits Álvaro Morata het bekopen met een hamstringblessure, veel slechter kon het al niet worden op deze avond voor Conte. Chelsea ging dus de rust in met een matig gevoel.

En dat matige gevoel werd in de tweede helft maar weer eens bevestigd: City ging gelijk vanaf het begin van de tweede helft vol over The Blues heen en het leek dan ook niet lang meer te duren voordat de uitclub een goal had gescoord. Die goal bleef echter nog een tijd uit. Raheem Sterling komt ook weer met een paar goede loopacties net zoals in de eerste helft. Vaak is de assistent van deze acties de Belg Kevin de Bruyne. Na iets meer dan twintig minuten in de tweede helft is dat dan ook de man van de 0-1 voor Manchester, zeer verdiend aangezien de speler de gehele wedstrijd al ijzersterk speelt. Zowel in de verdediging als in de aanval. De assist kwam van de voeten van Gabriel Jesus, die zelf wederom geen enkele mooie kans kreeg om zelf te scoren in deze wedstrijd. Later in de tweede helft werd de wedstrijd weer een beetje het op en neer voetbal van de eerste helft, beide clubs wilden nog wel wat doen maar het leek er niet meer in te zitten. Zo had Chelsea nog enkele schoten op doel maar die werden vervolgens gemakkelijk gepakt als trainingsschoten door de Portugese keeper en verder had City niet meer de power in huis om een zege veilig te stellen. City leek vijf minuten voor tijd toch nog op 0-2 te komen maar dat werd goed verdedigd door Duitser Antonio Rüdiger. Daarna was het over en weer wat agressiever maar kwamen er verder geen ‘big surprises’ meer uit de hoge Italiaanse hoed en verliest Chelsea dus in het eigen Stamford Bridge: 0-1.

Chelsea door verlies verder van Premier League top vandaan

Een korte samenvatting: De zaterdagavond-derby tussen Chelsea en Manchester City werd geen oogappel van een wedstrijd. De twee clubs hadden allebei met vlagen mooie acties maar de wedstrijd zelf ging na één goal uit als een nachtkaars, City was de gehele wedstrijd aan de betere kant en liet dat ook merken. City-coach Pep Guardiola leek wat meer uit te stralen dan Chelsea-coach Antonio Conte, die deze wedstrijd weinig i.