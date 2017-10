Vilhena snapt haat bij fans van Ajax en Feyenoord niet

Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena kan niet helemaal begrijpen dat fans van Ajax veel haat koesteren jegens Feyenoord en omgekeerd. De middenvelder van de Rotterdamse club vindt het onbegrijpelijk dat mensen zo kortzichtig denken.

‘Als we voor Oranje spelen, staan ze ons aan te moedigen. Zoals Feyenoord-fans ook juichen als een Ajacied scoort op een groot toernooi. Trekken die jongens daarna een Ajax-shirt aan, dan haten ze hun weer. Ik snap dat niet’, laat de international van Nederland weten tegen Santos.





Met Feyenoord-ploeggenoot Bilal Basacikoglu liep Vilhena een keer net te dicht bij het thuispubliek van Ajax en dat zal hij niet snel vergeten. ‘Dan krijg je van alles naar je hoofd. Kakkerlak en zo. We reageerden niet, dat heeft geen zin. Het verwondert me, die agressieve toon’, aldus Vilhena.





Zijn ploeggenoot Jean-Paul Boëtius vindt het een ‘dubbel’ gevoel. ‘Ik geniet wel van het opgefokte sfeertje, je proeft de energie, het verlangen. Maar als je gaat luisteren, is het best erg wat er door sommigen geroepen wordt.’

