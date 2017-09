Fraser hard voor Vitesse: 'Hij is de enige die zijn Europese niveau heeft gehaald'

Vitesse ging afgelopen donderdag kansloos onderuit in het Europa League-duel met Olympique Nice (3-0). Toch zag Vitesse-trainer Henk Fraser een lichtpuntje in het zuiden van Frankrijk. Fraser was namelijk zeer te spreken over het spel van buitenspeler Milot Rashica.

‘Ik heb hem ook een compliment gemaakt’, aldus Fraser over de 21-jarige Kosovaar in gesprek met De Gelderlander. Afgelopen zondag was Rashica ook al een opvallende speler in het duel met Ajax (1-2 winst). ‘Vorig jaar kon Milot niet twee wedstrijden achter elkaar pieken. Nu doet hij dat al vier wedstrijden op rij. Dat tekent zijn ontwikkeling.’





‘Hij is de enige die zijn Europese niveau heeft gehaald. Iedereen heeft zijn taken. Milot valt op. Hij heeft zijn taken goed uitgevoerd. Verdedigend is dat niet gebeurd. Rashica gaat tegen Utrecht inderdaad wel spelen’, aldus Fraser, die daarmee doelde op het duel met FC Utrecht van zondag (14:30 uur).

