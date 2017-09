Vitesse ging in zijn eerste twee groepsduels in de Europa League onderuit tegen SS Lazio (2-3) en Olympique Nice (3-0). Vooral bij Nice ging Vitesse kansloos onderuit, maar trainer Henk Fraser is absoluut tevreden met het feit dat Vitesse dit seizoen in de groepsfase van de Europa League speelt.

Vervolg: Vitesse-trainer Fraser: 'Veel mensen hebben dat nog steeds niet door'

Dit omdat Vitesse veel kan leren in wedstrijden tegen topploegen. 'Tegen veel eredivisieploegen is het anders. Kun je soms bepaalde fouten nog maken die niet afgestraft worden. Maar dit is een ander niveau. Het zijn kleine dingen in het veld, maar wel bepalend en beslissend’, laat Fraser weten tegen Omroep Gelderland.





Vitesse is naast Feyenoord (Champions League) de enige Nederlandse ploeg die dit seizoen Europees speelt. Dit zorgt voor een hoog verwachtingspatroon, maar Fraser vindt dat er veel te veel wordt verwacht van Vitesse. Vooral op ‘bepaalde analisten’ is hij kritisch. Dit omdat ze ongenuanceerde dingen zouden zeggen op televisie. 'Maar daar spreek ik die mensen zelf wel op aan.’





‘Het is zaak dat we in Nederland versneld moeten leren. Dit soort uitslagen zijn behoorlijk confronterend. Ik heb al gezegd dat het aanhaken is op dit moment. Maar wel de realiteit. Zo zijn op dit moment de verhoudingen en veel mensen hebben dat nog steeds niet door’, aldus Fraser.

