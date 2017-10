ADO-topspeler wil hogerop: Ik kan makkelijk mee

Naser El Khayati tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij ADO Den Haag en dat legt de club geen windeieren. De 28-jarige werd het laatste halfjaar al gehuurd en blinkt ook dit seizoen uit. El Khayati hoopt nog eens de stap te maken naar een topclub, bij voorkeur naar Feyenoord.

Zijn leeftijd speelt geen rol volgens hemzelf. ‘Een auto draait ook om kilometers. Als die twee ton heeft gelopen is het einde zaak, maar wat als een auto oud is maar nog niet veel heeft gelopen? Ik heb ook nog niet zoveel wedstrijden in de benen’, zei El Khayati in gesprek met de NOS.





Rotterdammer El Khayati werd op elfjarige gescout door Feyenoord, maar gelijk ondergebracht bij Excelsior. Uiteindelijk kwam hij door een blessure niet meer terug bij Feyenoord. Als El Khayati sommige collega’s die op zijn plek staan ziet spelen, dan vindt hij zichzelf goed genoeg. ‘Dan denk ik weleens: ik kan makkelijk mee. Bij elke mooie club die het aandurft om mij te halen kan ik gewoon m'n ding doen’, aldus El Khayati.





In de jeugd kwam de Rotterdammer ook nog uit voor PSV en FC Den Bosch, waarvoor hij debuteerde in het profvoetbal. Daarna kwam hij met weinig succes uit voor NAC Breda, Olympiakos Nicosia en KV Turnhout, waarna hij terugkeerde naar de amateurs van Kozakken Boys. In januari 2015 plukt Burton Albion hem op waarna hij zich bleef ontwikkelen. Begin 2016 verkaste hij naar Queens Park Rangers, dat hem in januari van dit jaar aan ADO verhuurde.

