Ajax mist twee verdedigers tegen sc Heerenveen

Ajax-trainer Marcel Keizer moet het zondag in het uitduel met sc Heerenveen doen zonder twee verdedigers. Linksback Mitchell Dijks en rechtsback Luis Orejuela zitten niet in de selectie voor het treffen met sc Heerenveen (14:30 uur), zo meldt Ajax op zijn website.

Dijks kan niet in actie komen omdat hij ziek is. Aangezien de andere linksback, Daley Sinkgraven, ook nog niet fit is, heeft Keizer een plek vrijgemaakt voor Damil Dankerlui. Nick Viergever, die dit seizoen centraal achterin staat, kan overigens ook als linksback spelen als het moet.





Orejuela, die nog voor Ajax uitkwam in de Eredivisie, zit ook niet in de selectie vanwege een hielblessure. Deyovaisio Zeefuik vervangt de Colombiaan in de selectie. Verder keert Siem de Jong terug in de selectie en dit gaat ten koste van Carel Eiting. De Jong zat vorige week tegen Vitesse (1-2 verlies) niet in de selectie omdat hij vader werd.





De 19-koppige selectie van Ajax:

Andre Onana, Benjamin van Leer, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Max Wöber, Nick Viergever, Damil Dankerlui, Deyovaisio Zeefuik, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Siem de Jong, David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Amin Younes, Vaclav Cerny, Kasper Dolberg, Justin Kluivert

