Waar Ajax wankelt en de druk op Marcel Keizer toeneemt, lijkt Keizer zelf het vertrouwen te voelen van Ajax.

Vervolg: Keizer voelt zich nog steeds gesteund door Ajax: Niet anders dan anders

De trainer van Ajax voelt zich volledig gesteund door de staff en intern, waar hij de kans krijgt om Ajax weer op de rit te krijgen. Zondag speelt Ajax tegen nummer 2 SC Heerenveen en moet het winnen om niet de aansluiting met Feyenoord en PSV te verliezen.

Eerder afgelopen week sprak Louis van Gaal al zijn lovende woorden uit over Keizer en vindt hij dat Ajax met hem verder moet. 'Natuurlijk voelt dat goed, omdat iedereen weet dat Louis dat niet zou zeggen als hij dat niet vindt.'

Keizer zelf is ervan overtuigd dat hij Ajax weer aan de praat krijgt, 'Waarom ze dat niet hebben gedaan, moet je aan hen vragen", zo citeert De Telegraaf. "Er is niks gezegd van 'maak je geen zorgen', of zoiets.'

'Het is ook niet iets waar ik om vraag. Ik voel de steun die ik altijd heb gehad. Ja, de spelersgroep staat nog voor 100 procent achter me. Maar eigenlijk moet je dat aan de spelers vragen. Tegen mij zeggen ze: 'We moeten aan de slag.'

Bij een eventuele nederlaag op bezoek bij SC Heerenveen, lijkt er een stevig gesprek met komen bij Ajax. 'Ik wil het niet over dat onderwerp hebben, want ik ga ervan uit dat we winnen.'

Keizer voelt zich nog steeds gesteund door Ajax: Niet anders dan anders

Een korte samenvatting: Waar Ajax wankelt en de druk op Marcel Keizer toeneemt, lijkt Keizer zelf het vertrouwen te voelen van Ajax..