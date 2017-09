Voorbeschouwing: AZ - Feyenoord (Eredivisie)

voor de Rotterdammers een pittige wedstrijd, want de landskampioen zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen.

Feyenoord moet in het spoor blijven van PSV, de koploper van de Eredivisie. Daarbij speelt PSV zaterdagavond al haar duel, waardoor het nog verder kan uitlopen op de Rotterdammers. De Champions League lijkt de tol te gaan eisen bij de spelers van Van Bronckhorst, die de titel dit seizoen niet lijken te kunnen gaan prolongeren.

Voor AZ wat vijf duels achtereenvolgend wist te winnen, kwam er vorige week tegen Excelsior een einde aan die zegereeks. De Kralingers wonnen met 2 strafschoppen van AZ, wat dit seizoen ook geen Europees voetbal speelt.

Maar AZ wist al wel 12 punten te pakken in vier Eredivisieduels, waardoor het goed meegaat in de subtop van de Eredivisie. Mocht AZ thuis winnen van Feyenoord, komt het zelfs boven de Rotterdammers uit op de ranglijst.

AZ lijkt lering te gaan trekken uit de wedstrijd van vorige week in Rotterdam Zuid, met deze 11 namen lijkt V.d Brom aan de slag te gaan: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Til, Vejinovic, Van Overeem; Seuntjes, Weghorst, Jahanbakhsh.

Voor de Rotterdammers begint het aardig onrustig te worden, de laatste 5 duels gingen bijna allemaal verloren, alleen van ADO werd er in de beker gewonnen. Daarbij lijkt de ziekenboeg van Feyenoord steeds voller te geraken, Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Nicolai Jørgensen zijn al afgehaakt.

Europese overwintering lijkt voor Feyenoord niet haalbaar, het is nog maar de vraag of er Europa League voetbal inzit voor de Rotterdammers. Tegen Napoli midweeks in de Champions League ging het opnieuw mis. 'De wedstrijd wordt beslist door de persoonlijke fouten. Dat waren dure missers aan onze kant. Onder druk moet je de juiste keuze maken. Dat was niet goed.' aldus Van Bronckhorst na de 3-0 nederlaag in Napels.

Voor Feyenoord lijk het defensief een groot probleem te hebben, alleen St. Juste lijkt fit voor het duel met AZ, waardoor Van Bronckhorst lijkt te moeten gaan puzzelen. Deze 11 namen komen uit de hoge hoed: Jones; Diks, St. Juste, Tapia, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Kramer, Boëtius.

