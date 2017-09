Heracles Almelo-spelers opgeroepen voor nationale teams

De Heracles Almelo-spelers Jamiro Monteiro en Gor Agbaljan zijn geselecteerd voor hun nationale ploeg en gaan komende week op pad met hun land, zo meldt Heracles op zijn website. Monteiro komt uit voor Kaapverdië en Agbaljan voor Jong Armenië en voor beide landen staat een kwalificatieduel op het programma.

De 23-jarige middenvelder Monteiro, afgelopen zomer overgekomen van SC Cambuur, neemt het op zaterdag 7 oktober met Kaapverdië thuis op tegen Senegal. Het duel met Senegal is een WK-kwalificatiewedstrijd. Op maandag 9 oktober keert Monteiro weer terug in Almelo. Monteiro speelde tot op heden één interland voor Kaapverdië.





De twintigjarige Agbaljan speelt met Jong Armenië twee EK-kwalificatieduels. Dit zullen twee thuiswedstrijden zijn in Jerevan. Op maandag 2 oktober speelt Jong Armenië tegen Jong Gibraltar en op dinsdag 10 oktober speelt Jong Armenië tegen Jong Oostenrijk. Op 11 oktober keert Agbaljan terug in Almelo. Middenvelder Agbaljan speelde dit seizoen overigens nog niet voor Heracles in de Eredivisie.

