Voorbeschouwing: Chelsea FC - Manchester City (Premier League)

Een topper van jawelste in Londen zaterdagavond, Chelsea ontvangt het team van Guardiola in vorm. Voor Chelsea zaak om aan te haken bij de top, terwijl Man. City in de nek moet blijven hijgen van rivaal United.

Chelsea staat momenteel slechts 3 punten onder United en Manchester City, beide ploegen uit Manchester leiden de dans in de Engelse Premier League. Voor Chelsea zaak om aan te haken en niet verder achterop te geraken bij de top van de Premier League, waar eerder al punten tegen Burnley en Arsenal werden laten liggen.

Vorige week wist Chelsea eenvoudig te winnen op bezoek bij Burnley, een 0-4 overwinning volstond. Uitblinker Morata met een hattrick was de man in vorm bij The Blues. Midweeks in de Champions League ging de ploeg van Conte zelfs in blessuretijd voorbij Atletico Madrid, wat een goede generale heeft opgeleverd voor de topper van zaterdagavond.

Conte stuurt deze 11 namen het veld in: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Moses, Bakayoko, Kanté, Alonso, Pedro, Hazard, Morata.

Momenteel is Manchester City de te kloppen ploeg, de afgelopen wedstrijden wist City iedere keer vijf of meer doelpunten te maken. De concurrentiestrijd met rivaal Man. United lijkt heviger dan ooit, wat dit een mooi Premier League seizoen kan brengen.

Vorige week wist Man. City met groot gemak voorbij bungelend Crystal Palace te gaan, met 0-5 werd er gewonnen. Sterling lijkt de man in vorm bij de ploeg van Guardiola.

Midweeks in de Champions League speelde Man. City op halve kracht en kwam het niet verder dan 0-2 tegen Shakhtar, maar ook die overwinning telt. De grote afwezige is Sergio Agüero, een auto ongeluk in Amsterdam houdt de Argentijn voorlopig even aan de kant.

Wat Guardiola tot deze opstelling brengt: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Danilo, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Jesus, Sané.

