Holla helpt Twente aan zege in derby: Dit had iedereen nodig

Danny Holla kroonde zich vrijdagavond tot de ‘held van Enschede’. De middenvelder van FC Twente schoot in de derby met Heracles Almelo een vrije trap fantastisch binnen en bezorgde daarmee zijn ploeg een 2-1 zege op Heracles. De invaller liet Heracles-doelman Bram Castro in de 75ste minuut kansloos met een goede vrije trap.

‘Dit hadden we zo nodig’, zei Holla vol opluchting na de wedstrijd op de officiële website van FC Twente. ‘We beginnen goed aan de wedstrijd, krijgen twee à drie goede kansen en die moet je net als tegen Utrecht afmaken. Dan gooi je de wedstrijd op slot. Dat doen we niet en zie je dat het in de tweede helft lastig wordt. We komen slap uit de kleedkamer en je had het gevoel dat Heracles de wedstrijd overnam.’





‘Dan heb je zulke momenten nodig om terug in de wedstrijd te komen’, aldus Holla, die daarmee doelde op de 2-1 uit zijn vrije trap. ‘Dat vertrouwen moet je dan hebben. Dit had iedereen nodig. We zitten in een moeilijke fase en dan zijn dit soort momenten heerlijk. Winst was zo belangrijk, ook voor de supporters. We staan nu op zes punten en vanaf nu moeten we gewoon doorpakken.’

