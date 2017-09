Volgens Feyenoord-aanvaller Jean-Paul Boëtius is er geen crisis bij de Rotterdamse club. Toch kan niet gezegd worden dat het rustig is, want in de laatste vijf wedstrijden werd vier keer verloren. Zondag moet Feyenoord zich dus eigenlijk revancheren om het vertrouwen te houden, maar een uitduel bij AZ wordt niet gemakkelijk.

Vervolg: Feyenoord-aanvaller Böetius wil niets weten van het woord crisis

Volgens Boëtius, die waarschijnlijk in de spits gaat beginnen, is er rust in Rotterdam ondanks de nederlagen. ‘Crisis? Dat praten anderen je vaak aan. Maar crisis was het bij Bayern München (waar trainer Carlo Ancelotti deze week werd ontslagen, red.). Ik heb daar het een en ander van meegekregen de afgelopen dagen. Als er vijf spelers tegen de trainer zijn en er is een verkeerde sfeer naast slechte resultaten, dan is het crisis. Maar bij ons zit het in de groep, tussen de spelers en de trainer, juist goed. De harmonie is er gewoon’, zei Boëtius tegen De Telegraaf.





Boëtius weet natuurlijk ook dat de prestaties beter moeten bij de landskampioen. ‘Dit is het moment om op te staan. Als je nu niet reageert met een sterk optreden en een goed resultaat komt er nog meer over je heen als ploeg. Maar geloof me, het zit wel goed in onze koppies. Dat hele ’crisisgedoe’ zit totaal niet tussen onze oren. Wij willen juist zelf bewijzen dat we sterk genoeg zijn’, aldus Boëtius.

Feyenoord-aanvaller Böetius wil niets weten van het woord crisis

Een korte samenvatting: Volgens Feyenoord-aanvaller Jean-Paul Boëtius is er geen crisis bij de Rotterdamse club. Toch kan niet gezegd worden dat het rustig is, want in de laatste vijf wedstrijden werd vier keer verloren. Zondag moet Feyenoord zich dus eigenlijk revancheren om het vertrouwen te houden, maar een uitduel bij AZ wordt niet gemakkelijk..