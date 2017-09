Klaas-Jan Huntelaar: 'Ik verdien hier ook heel goed'

Klaas-Jan Huntelaar besloot in de afgelopen transferperiode terug te keren bij Ajax, maar de 34-jarige spits had ook andere opties. Zo had hij ook voor een lucratief avontuur in verre oorden kunnen kiezen, maar Huntelaar koos ervoor om Schalke 04 transfervrij te verruilen voor zijn oude club.

‘Ik ben liever hier gelukkig dan op een andere plek ongelukkig waar ik veel meer verdien. Het is ook waar je genoegen mee neemt. Ik verdien hier ook heel goed. Natuurlijk denk je er wel eens over na. Dit is beter. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mezelf’, zei Huntelaar in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Huntelaar speelde in het buitenland voor Real Madrid, AC Milan en dus Schalke 04. Hij had echter ook graag nog in Engeland gespeeld. ‘Als ik het over mocht doen, had ik nog wel in Engeland willen spelen. Het is toch het mooiste om alles te zien. Maar je hebt nooit tijd genoeg om alles te zien, hè. Ik had wel eens Boca Juniors-River Plate (derby van het Argentijnse Buenos Aires, red.) willen spelen. Of Celtic-Rangers. Of in Engeland Liverpool-Manchester United. Niet de editie van nu, maar die van de jaren 80 toen het nog echt dé derby van Engeland was’, aldus Huntelaar.

