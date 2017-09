Keizer geeft verklaring voor mindere vorm Hakim Ziyech

Ajax-trainer Marcel Keizer heeft wel een verklaring voor het mindere spel van Hakim Ziyech dit seizoen. Volgens Keizer komt dit door het vertrek van middenvelder Davy Klaassen, die na vorig seizoen naar Everton vertrok.

‘Op het middenveld met Lasse Schöne, Klaassen en Ziyech maakte Davy de meeste meters. Op hoog tempo loopt Donny van de Beek nog minder dan Davy’, laat Keizer weten in De Telegraaf. ‘Niks ten nadele van die jongen, want waarschijnlijk deed Davy op zijn twintigste hetzelfde als Donny. Over vier jaar zeggen we misschien dat Donny weg is en dat dit een groot gemis is. Zo gaat dat bij Ajax. De transfer van Klaassen is een fikse aderlating, maar ik denk dat de jonge jongens het moeten kunnen oppakken.’





Keizer is het er niet mee eens dat Ajax niet goed geanticipeerd heeft op de transfer van aanvoerder Klaassen naar Engeland. ‘Het klopt dat Davy in juni al weg was, maar toen hadden we Appie ook nog. Eén zijn alle verdriet en de emoties, maar twee is dat we een topmiddenvelder missen. Vergis je niet, hè. Ik weet niet of hij dit jaar al het verschil had kunnen maken tegen de topvijf. Maar in alle andere wedstrijden had hij voor ons alles kunnen openbreken. Ik vind het niet handig om het over hem te hebben, want anders worden dingen weer uit zijn verband gerukt en lijkt het een excuus. Houd het alsjeblieft klein’, aldus Keizer.

