Vorig weekend wist PSV in de Utrechtse Galgenwaard huis te houden, met maarliefst 1-7 werd er afgerekend met de Domstedelingen.

Vervolg: Cocu: Zevenklapper tegen Utrecht geeft geen garantie tegen Willem II

Maar hoeveel die overwinning waard is, kunnen we zaterdagavond terugzien wanneer Willem II naar Eindhoven komt. Vorig weekend liet Cocu zijn mannen in een 5-3-2 formatie aantreden, maar Willem II zal zich goed hebben voorbereid op de counteraanvallen van PSV.

Tegen de Tilburgers wordt het morgen opnieuw een cruciaal duel voor de Eindhovenaren, bij winst gaan zij als koploper de Interlandbreak in en houden ze de voorsprong op concurrenten Ajax en Feyenoord.

Cocu zal zijn ploeg weer compact laten spelen, waar op balbezit en balcirculatie is getraind deze week. 'Natuurlijk trainen we daar veelvuldig op, Het vraagt ontzettend veel herhaling, zonder dat de oefeningen steeds dezelfde zijn. Wat wel anders is dan in een bepaalde fase vorig seizoen is dat we echt het gevoel en het geloof hebben dat we altijd een goal gaan maken. Het is een psychologisch onderdeel dat nu wel goed zit.'

PSV kent thuis een prima reeks, de laatste 14 thuisduels werden allen in winst omgezet. Daarbij is de zevenklapper van vorige week een aardig boost aan zelfvertrouwen bij de ploeg van Cocu. Toch weet Cocu tegen Willem II ook weer het uiterste te verwachten van zijn ploeg.

'De vorige wedstrijd telt niet meer', weet de oefenmeester. 'En iedere wedstrijd is momenteel nog een test voor ons. Er zal tegen Willem II aanvallend veel creativiteit van ons worden gevraagd. Ik vind het te ver gaan om ons een counterploeg te noemen, dat klinkt zo negatief. Wij zijn sterk in de omschakeling, zo zou ik het eerder noemen. Maar inderdaad moeten we ons spel bij balbezit op de helft van de tegenstander doorontwikkelen. Daar moeten we meer uithalen dan we tot nog toe hebben gedaan.'

'Daarom is er ook geen rust bij mij na die 7-1, Willem II is zeer belangrijk. We kunnen echt niet achteroverleunen, er is nog genoeg werk te doen. Want als wij niet iedere wedstrijd honderd procent brengen, kan de terugval heel groot zijn. Zelfs 99 procent is voor ons dan niet genoeg. Maar als iedereen goed is, dan kunnen we ook iedereen verslaan.'

Cocu: Zevenklapper tegen Utrecht geeft geen garantie tegen Willem II

Een korte samenvatting: Vorig weekend wist PSV in de Utrechtse Galgenwaard huis te houden, met maarliefst 1-7 werd er afgerekend met de Domstedelingen..