Ajax treft dit weekend SC Heerenveen, een belangrijk duel tegen de nummer 2 van de Eredivisie.

Ajax liet tot dusver al diverse punten liggen en heeft een achterstand van 7 punten op koploper PSV, terwijl SC Heerenveen er slechts eentje minder heeft dan de Eindhovenaren. Keizer kijkt vrijdag vooruit naar het duel met de Friezen, waar hij een ommekeer van zijn spelers eist.

'Ik vind dat we met deze groep in staat moeten zijn om een serie duels te winnen, en liefst met goed voetbal', aldus Keizer. 'Komende zondag tegen Heerenveen moet dit gebeuren.'

Keizer zelf doelt ook op de winterse versterking die Ajax moet gaan halen en steekt van wal, 'De buitenwereld ziet en hoort niet alles, maar intern heb ik natuurlijk wel mijn zegje gedaan. Ik heb om versterkingen gevraagd die er meteen konden staan.' Keizer weet wat er niet is dat er dat ook niet is en dus moet komen. De oefenmeester van Ajax wil aankomende winter nog twee versterkingen, 'Maar wel spelers die gelijk een meerwaarde hebben.'

Jl augustus wist Ajax Luis Orejuela en Maximilian Wöber te halen, maar beide heren kwamen nog amper in actie bij Ajax. 'atuurlijk hoop je spelers direct in te kunnen passen, maar bij jongens van 20 of 21 jaar valt dat niet te voorspellen.'

Keizer: 'Er komt een moment dat Ajax weer als vanouds gaat spelen'

