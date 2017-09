Vrijdagmiddag moest Oranje bondscoach Dick Advocaat zijn definitieve selectie doorgeven, waar Sneijder en Huntelaar het niet hebben gehaald.

Vervolg: Advocaat roept Babel en Locadia op, Sneijder en Huntelaar vallen af

Voor Oranje staat er nog twee cruciale duels op het programma, waar eerst het duel met Wit Ruslan wacht, en het slotakkoord tegen de Zweden gespeeld mag worden. Dat gaat Oranje in ieder geval doen zonder Huntelaar en Sneijder, beide Internationals zijn door Advocaat niet opgenomen in de definitieve selectie.

Nieuwkomers

Wel mogen Babel en Locadia zich melden bij Oranje, beide heren hebben laten zien in vorm te steken en hun doelpunten te maken bij hun club.

Buiten Sneijder en Huntelaar zijn ook Van Dijk en Van Persie niet opgenomen in de definitieve selectie van Oranje, Het trio Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Quincy Promes haakte eerder al af met een blessure.

Waar de opvallendste afwezige Sneijder is, liet Advocaat weten: 'Als je zo'n carrière hebt als Wesley Sneijder, moet je je pet afnemen. Maar ik kijk of hij speelt of niet, en dat is nu niet het geval. Sinds onze laatste interland speelt hij niet meer bij OGC Nice.'

