Real Madrid hoopt nog langer door te gaan met Cristiano Ronaldo, maar de eisen die de Portugees vraagt lijken veel te gortig voor de Madrileense grootmacht.

Vervolg: Ronaldo eist salarisverhoging van Real Madrid

Ronaldo was in het duel met Borussia Dortmund dinsdagavond weer de hoofdrolspeler, met 2 goals had hij een aardig aandeel in de overwinning in de Champions League. Real Madrid wil dan ook verder met de Portugees, maar de goalgetter lijkt op zijn beurt de eisen te stellen.

De Portugees lijkt salarisverhoging te eisen en wil hetzelfde salaris als Argentijn Lionel Messi bij FC Barcelona. Ronaldo heeft nog een doorlopend contract tot medio 2021, maar wil dit graag verlengen. Nu eist de Portugees een hoger netto salaris, dat volgens Real te gortig is.

Momenteel vangt Ronaldo een 21 miljoen per jaar, waar Real niet verder wil denken dan 25 miljoen op jaarbasis. Maar Neymar en Lionel Messi krijgen tussen de 30 en 40 miljoen na belastingaftrek en dat pikt Ronaldo natuurlijk niet. Ronaldo is dan ook stellig en zal wanneer Real Madrid niet verhoogt per 2021 vertrekken bij de Spaanse grootmacht.

Ronaldo is van mening dat een best betaalde voetballer ook het best betaald van de wereld moet zijn.

