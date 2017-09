Het lijkt erop dat de aanvaller Romelu Lukaku beter in vorm steekt dan ooit, er staat geen maat op de Belg die tegen CSKA woensdagavond opnieuw tweemaal doel trof.

Vervolg: Geen maat op Lukaku bij het Engelse Manchester United

Voor Man. United lijkt er na 2 duels en 6 punten geen vuiltje aan de lucht in de Champions League, een overwintering lijkt dan ook nabij voor het elftal van Mourinho. Iets wat voor The Red Devils lang is geleden, de laatste overwintering in het kampioenenbal dateert uit het seizoen 2013/2014.

Na negen officiele Premier League duels staat de teller van Lukaka al op 10 doelpunten, terwijl de Belg er in de Champions League na 2 duels al drie heeft inliggen. 'Ik probeer mezelf nog steeds te verbeteren. Ik wil leren van de fouten die ik vorig seizoen heb gemaakt om nog beter te worden. Ik kan ook echt nog veel beter dan ik nu laat zien.'

'Ik ben naar Manchester United gekomen om prijzen te winnen en daar geef ik alles voor', vervolgde Lukaku, die op lof van zijn trainer José Mourinho kon rekenen. 'Romelu heeft indrukwekkende cijfers. Wij weten hoe goed hij is. Hij kan veel doelpunten maken en nu hij in zo'n enorm goede ploeg speelt wordt dat nog gemakkelijker voor hem. Hij maakt bijna elke wedstrijd belangrijke doelpunten voor ons.'

Zijn aanvalsmaatje Martial lijkt ook herrezen, zo prijst de Belg de jongeling de hemel in, 'De kwaliteiten van Anthony pasten perfect bij deze wedstrijd. Hij had veel vrijheid, werd vaak aangespeeld en had veel kwaliteit om zich heen. Een doelpunt is altijd belangrijk voor een aanvaller, zelfs als het een penalty is. Hij speelde goed vandaag. Helaas kon hij geen negentig minuten spelen omdat ik hem vanwege wat fysieke klachten moest wisselen, maar anders had ik hem zeker laten staan.'

Mourinho was trots op zijn United en heeft genoten van iedere minuut in Rusland tegen CSKA. 'Onze start was echt ontzettend sterk. Ik denk dat we CSKA verrast hebben met onze instelling. We speelden zeer goed en gooiden de wedstrijd meteen op slot. CSKA leek misschien niet zo goed als dat ze wel degelijk zijn, maar dat kwam door ons spel. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan, maar we zijn goed begonnen in de Champions League en ruiken de volgende ronde al,' aldus de Portugees.

Geen maat op Lukaku bij het Engelse Manchester United

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat de aanvaller Romelu Lukaku beter in vorm steekt dan ooit, er staat geen maat op de Belg die tegen CSKA woensdagavond opnieuw tweemaal doel trof..