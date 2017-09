Dit seizoen is het voor de Nederlandse clubs wel of we met een vloek rusten, zowel Ajax als PSV als FC Utrecht wisten Europees voetbal niet eens te bewerkstelligen.

Vervolg: Nieuw dieptepunt lonkt voor Nederlands clubvoetbal

Het trio teams wist op voorhand de groepsrondes van het Europees voetbal niet eens te bewerkstelligen. PSV en FC Utrecht vlogen er in de voorrondes van de Europa League al uit, terwijl Ajax via de voorronde Champions League en Europa League ook het onderdelf spitte.

Voor Nederland zijn alleen Vitesse en Feyenoord actief op Europees niveau, daar waar beide teams nog geen duel wisten te winnen. Dit resulteert in een negatief winstpercentage, het laagst van deze eeuw zelfs.

Het seizoen 15/16 was voor Nederland tot nu toe het slechtste seizoen, daar waar Ajax in de voorrondes Champions League werd uitgeschakeld door Rapid Wien en ook Go Ahead Eagles geen poot kon bijzetten. Daarintegen wist PSV te overwinteren in de Champions League en wist AZ vier keer te winnen in de Europa League.

Met nog 9 duels te gaan in totaal, moeten Feyenoord en Vitesse ervoor zorgen dat er niet een nieuw dieptepunt wordt behaald. Er moet nog minimaal vier keer gewonnen worden willen we niet slechter voor de dag komen dan het seizoen 15/16.

Mochten Vitesse en Feyenoord tenzamen maar tot 24 Europese duels komen, is dat ook een nieuw dieptepunt. het laagst aantal dateert uit het seizoen 2007/2008, toen werden er maar 28 Europese duels genoteerd.

Nieuw dieptepunt lonkt voor Nederlands clubvoetbal

Een korte samenvatting: Dit seizoen is het voor de Nederlandse clubs wel of we met een vloek rusten, zowel Ajax als PSV als FC Utrecht wisten Europees voetbal niet eens te bewerkstelligen..