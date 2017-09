Twee weken geleden viel Luuk de Jong bij PSV uit met een ribblessure, in het duel met Feyenoord kwam hij hard in botsing met Berghuis.

Vervolg: Luuk de Jong herstelt goed, mogelijk speelminuten tegen Willem II

Via de officiele kanalen van PSV liet de aanvaller weten: 'Het gaat gelukkig steeds beter. Ik heb weer wat oefenvormen mee kunnen doen, maar ben wel uit de duels gebleven. Ik kan nu alles weer doen op het veld. Ik voel het nog wel een beetje, maar het gaat wel lekker. Het is alleen van dag tot dag bekijken wanneer ik weer duels kan spelen.'

Als het aan de aanvaller zelf ligt kan hij komend weekend alweer speelminuten maken, 'Als ik nu een beuk in mijn ribben krijg is dat natuurlijk niet fijn. Uiteindelijk moet je het toch een keer gaan testen, of het wel of niet gaat. Hopelijk kan dat aan het eind van deze week. Het liefst zou ik er komend weekend weer bij willen zijn, maar het is afwachten en we bekijken het van dag tot dag.'

Berghuis liet na afloop van het duel tegen PSV al direct weten contact te hebben gehad met De Jong, de buitenspeler van Feyenoord voelde zich na afloop direct schuldig. 'k heb het moment wel teruggezien, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Berghuis heeft ook contact met me opgenomen. Ik ken hem van de periode bij FC Twente en bij het Nederlands elftal spraken we ook regelmatig met elkaar.'

'Hij belde me de volgende dag en heeft uitgelegd dat het zeker niet zijn bedoeling was. Het was voor mij heel pijnlijk. Hij trok zijn been nog in om niet met gestrekt been in te komen, maar daardoor raakte hij me juist vol met zijn knie in mijn ribben. Hij baalde er zelf ook van, dat merkte je aan zijn interviews na afloop en de manier waarop hij contact met mij opnam.'

Voor Luuk de Jong was het extra zuur, na wekenlang aan de kant te hebben gezeten kreeg hij tegen Feyenoord weer voor het eerst speelminuten. Maar De Jong heeft vertrouwen in een goed seizoen, 'Voor mij was het extra zuur natuurlijk, want ik stond eindelijk weer in de basis en wilde mijn kans grijpen.'

'In de topsport moet je altijd snel beginnen. Ik kan alleen last krijgen als ik een tik op mijn ribben krijg. Bij een hamstringblessure kan het zomaar afscheuren als je te snel weer gaat voetballen, maar ik moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Het is een aardige klap geweest en die ribben hebben een flinke tik gehad.'

Luuk de Jong herstelt goed, mogelijk speelminuten tegen Willem II

Een korte samenvatting: Twee weken geleden viel Luuk de Jong bij PSV uit met een ribblessure, in het duel met Feyenoord kwam hij hard in botsing met Berghuis..