De selectie van het Duitse Bayern Munchen is op weg terug naar Beieren, waar het woensdagavond in de Champions League door PSG werd afgedroogd.

Vervolg: Ancelotti onder druk na verlies tegen PSG, crisisberaad gaande

De terugweg zal een stille worden voor de selectie van Bayern, dat op voorhand niet bang was voor PSG. Woensdagavond werd echter duidelijk dat het vernieuwde PSG een maatje te groot was voor het gedesillusioneerde Bayern Munchen. De directie van de club wil trainer Carlos Ancelotti bij aankomst nodig aan de tand voelen.

Rummenigge wilde na afloop van het verloren duel niet praten over de positie van Ancelotti bij Bayern Munchen, maar die lijkt wel degelijk ter discussie te staan bij de Dutise grootmacht.

Mocht Bayern ervoor kiezen om Ancelotti vandaag alsnog te ontslaan, zal Sagnol voorlopig zijn taken waarnemen bij Bayern Munchen. Sinds twee jaar staat Ancelotti aan het roer bij Bayern, waar hij vorig jaar kampioen werd en twee DFP bekers in de wacht wist te slepen.

In de Bundesliga staat Bayern op de derde plek met 3 punten minder dan koploper Dortmund, alleen de manier van spelen wordt bekritiseerd en ook na het duel van PSG werd dit weer onderwerp van gesprek. 'Bayern heeft geen ideeën op het veld en geen duidelijke spelmechanismen. Ik herken ze in ieder geval niet. Dat is een tactisch probleem. De ploeg heeft geen idee of het druk moet zetten of dat men juist moet inzakken. Dan blijf je rennen,' liet oud doelman Kahn weten.

