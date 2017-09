Het Spaanse Atletico Madrid leek een punt over te gaan houden aan het Champions League treffen met Chelsea, maar in de slotminuten ging het toch mis in het Wanda Metropolitano stadion.

Vervolg: Chelsea pakt in slotminuut zege in Wanda Metropolitano stadion

Het nieuwe onderkomen van Atletico Madrid heeft nog geen Europese punten opgeleverd, tegen Chelsea ging het in de slotminuten mis. Via Álvaro Morata was Hazard het dichtstbij een openingstreffer, zijn inzet spatte uiteen tegen de paal.

Daarna dacht Morata de openingstreffer te kunnen maken, maar doelman Oblak kwam met een fantastische redding aanzetten en hield zijn doel schoon. Net voor rust was het toch Atletico wat tegen de verhouding in op voorsprong kwam, David Luiz ging aan het shirt hangen van Lucas Hernández, waarna Griezmann vanaf de stip niet faalde.

Na rust kreeg Chelsea loon na werken, Hazard wist Morata te bedienen, die op zijn beurt de gelijkmaker binnenkopte. Daarna dacht Atletico met het inbrengen van Fernando Torres op de winnende treffer, maar El Nino kon geen potten breken. Het duel leek op een remise uit te lopen, maar het was Chelsea wat via Michy Batshuayi terecht de winnende treffer maakte en won in Madrid.

