Van Wolfswinkel en FC Basel kennen simpele zege op Portugees Benfica

Beide team verloren hun eerste Champions League duel, dus drie punten zouden aanluiting geven bij de grootmachten Man. United en CSKA.

FC Basel met de Nederlander Van Wolfswinkel kon het beste met de druk omgaan, daar waar het binnen 120 seconden al op voorsprong stond. Rechtsback Michael Lang kon bij de tweede paal de bal binnenglijden. Waarna binnen 20 minuten de verdubbeling van de score al op het bord stond.

Na rust was het binnen het uur opnieuw raak, dit keer was het de beurt aan Ricky van Wolfswinkel. Vanaf de stip verzorgde de oud Vitesse speler voor de 3-0. Daarna werd Basel nog meer in het zadel geholpen door de rode kaart van André Almeida.

Oberlin mocht daarna de vierde Zwitserse goal maken, Blás Riveros was het daarna die de vernedering compleet maakte met de vijfde goal en de eindstand.

