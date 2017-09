Mourinho en Man. United swingen naar zege in Rusland tegen CSKA

Jose Mourinho en zijn Engelse Man. United spelen al weken goed, en dat werd tegen CSKA in de Champions League nogmaals bevestigd.

Een 3-4-3 opstelling zorgde voor een ruime overwinning van United in Rusland, CSKA werd met 1-4 weggezet door de Engelse grootmacht. Waar Mourinho het zonder Paul Pogba en Marouane Fellaini moest doen, was het Lukaku die direct de hoofdrol opeiste.

Binnen 4 minuten was het al de Belg die trefzeker was in Rusland, en United ging gewoon door. Na het kwartier lag de tweede treffer er al in vanaf de stip. Mkhitaryan werd neergelegd en Martial wist wel raad met het buitenkansje.

Nog voor het halfuur was het al 0-3, opnieuw was het de Belg Lukaku die slecht uitverdedigen afstrafte. Na rust ging United gewoon door met scoren, alleen kon het nog maar een keer het net vinden, een inzet van Lukaka werd in de nastoot via Mkhitaryan binnengewerkt, daar waar onstantin Kuchaev voor CSKA de eretreffer mocht maken.

