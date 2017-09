PSG vermorzelt Bayern in het eigen Parc de Princes met 3-0

In de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League namen PSG en Bayern het tegen elkaar op. een duel dat wel eens geschiedenis zou kunnen schrijven en waarin beide clubs kunnen uitvechten wie nu echt de beste is.

In het stadion Parc de Princes in Parijs trapte Bayern München vanavond de tweede speelronde in de Champions League af.

De clash tussen PSG en Bayern München lijkt een wedstrijd die tot het laatste moment gelijk op gaat, maar het tegendeel word bewezen. Bayern krijgt al na 1 minuut en 30 seconden een zware klap te voorduren nadat PSG de 1-0 maakt. Na een mooie dribbel van Neymar ziet hij Alves vrij staan aan de andere kant van het veld en passt hij de bal direct naar Alves, voor hem is er geen moment van twijfel en schiet daarom de bal hard binnen(1-0).

Het spel gaat zoals verwacht beide kanten op. Bayern word in de tiende minuut nog gevaarlijk met een corner die op het hoofd beland van Robert Lewandowski, maar dit zorgt niet voor direct gevaar. In de negentiende minuut is er een mooi schot van Javi Martinez die vanaf de rand van het 16 meter gebied uithaald, Areola redt knap en houd daarmee het doel van PSG schoon.

Bayern begint al aardig in de wedstrijd te komen en krijgt wat kansjes om de gelijkmaker te maken,maar vergeet nog om goed af te ronden. Ook PSG zit niet stil en krijgt via Neymar in de 26e minuut een kleine kans.

In de 30e minuut is het dan wel raak en scoort PSG opnieuw. Na een goede diepe bal van Alves en het mooie terug leggen van Kylian Mbappé kan Cavani vanaf rand strafschopgebied de bal binnen schieten. Zonder na te denken knalt Cavani de bal in het dak van het doel, dan komt zelfs Neymar hem feliciteren(2-0).

Ook in de 37e minuut krijgt PSG weer een grote kans na het terug leggen van Neymar en kort daarna een voorzet van Mbappé. Zo laat de ploeg uit Parijs zien dat de 2-0 score nog niet genoeg is.

In de tweede helft word er direct gewisseld Kingsley Coman vervangt James Rodiguez en Sebastian Rudy komt erin voor Corentin Tolisso.

Gedurende de tweede helfd heeft Bayern veel balbezit en probeert PSG vooral gevaar te stichten via de omschakeling, Bayern komt lastig door het verdedigende defensief van PSG en probeert veelvuldig een gaatje te vinden.

Na 62 minuten is het dan weer raak voor PSG. Na een sprint van Alves krijgt Mbappé de bal en dribbelt hij door de verdediging. Na het afgeketste schot van Mbappé kan Neymar makkelijk intikken en staan de parijzenaren dus op een mooie voorsprong(3-0).

5 minuten na de goal van PSG word de bal binnen gekopt door Vidal maar hij staat buitenspel en dus telt dit doelpunt niet. Al met al is het dus een zware avond voor Bayern.

Het einde van Bayern en wellicht Carlo Ancelotti is nu toch echt nabij. De ploeg uit Duitsland is het ritme kwijt en levert de bal telkens slordig in bij PSG. Ook het meeste balbezit is nu voor PSG dat de wedstrijd compleet domineert.

Na precies 93 minuten is het dan toch echt voorbij voor Bayern en daar heeft zelfs Nederlands glorie Arjen Robben niets aan kunnen doen. De ploeg heeft niet laten zien wat het kan en verliest dus pijnlijk van PSG dat de 2e wedstrijd in de groepsfase wint en nu 1e in de poule staat. Eindstand 3-0.

PSG vermorzelt Bayern in het eigen Parc de Princes met 3-0

