Donderdag om 19:00u treft het Arnhemse Vitesse het Franse OSC Nice in de tweede speelronde van de Europa League.

Vervolg: Fraser verwacht volwassen Vitesse tegen Nice in EL

Trainer Fraser van Vitesse hoopt echter niet dat Vitesse zichzelf weer in de vingers snijdt zoals eerder tegen Lazio Roma. 'Tegen Lazio hebben individuele fouten ons doelpunten gekost,' kijkt Fraser terug naar het eerste verlies duel met 3-2 van het Italiaanse Lazio Roma.

Tegen Lazio had er echter niet verloren hoeven worden en Fraser verwacht dan ook dat Vitesse tegen Nice niet nog eens dezelfde fouten maakt. Dat Vitesse jl weekend met 1-2 won op bezoek bij Ajax, geeft de generale geen zekerheid voor een goed resultaat donderdag. 'We hebben Ajax verslagen, maar donderdag is een nieuwe wedstrijd, in een nieuwe omgeving en op een nieuw niveau.'

Kleine meevaller voor Vitesse en Fraser, Alexander Büttner lijkt hersteld van zijn blessure. Jl weekend tegen Ajax moest hij nog verstek laten gaan, maar tegen Nice is hij weer van de partij.

