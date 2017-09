Niet fitte Sneijder kan basisplek bij Nice voorlopig schudden

Voorafgaand aan het Europa League treffen met het Arnhemse Vitesse, laat de coach van Nice weten dat Wesley Sneijder voorlopig niet op een basisplaats hoeft te rekenen.

'Hij kwam met een fysieke achterstand hier binnen en vervolgens raakte hij geblesseerd,' aldus oefenmeester Favre. 'Momenteel spelen we 4-4-2 en zijn favoriete positie is vlak achter de diepe spits. Daarmee is alles gezegd.'

Waar Favre uitkijkt naar de wedstrijd met Vitesse, laat hij weten dat hij Vitesse als uitdagende component ziet. Sneijder zal bij de Fransen niet in de basis verschijnen in ider geval. 'Vitesse is niet een makkelijk team om tegen te spelen. Ze versloegen Ajax in de Arena en dat zegt genoeg. Wij konden dat niet.'

Donderdag om 19:00u wordt het Europa League duel in Frankrijk afgetrapt, een dag later hoort Sneijder of hij bij de definitieve selectie van Oranje hoort.

