Cristiano Ronaldo stond dinsdagavond opnieuw in de basis bij Real Madrid, de Portugees kende zijn 400e officiele duel in het shirt van de Koninklijke.

Ronaldo kent bizarre status na 400 Real wedstrijden

Dat Ronaldo van buitenaardse klasse is onderstreepte de Portugees nogmaals door twee treffers voor zijn rekening te nemen tegen Borussia Dortmund (3-1 winst red.). Voor Ronaldo was het zijn 411e goal in 400 duels in het shirt van Real, indrukwekkende cijfers.

Van de 400 duels wist hij er 293 in winst om te zetten, terwijl er maar 47 keer verloren werd met hem in de basis. Trainer Zidane geniet dan ook van ieder moment met Ronaldo, 'Ik ben ontzettend blij voor Cristiano. Eigenlijk vond ik de hele ploeg briljant voetballen. Het was echt een geweldige wedstrijd van onze kant. Dat Cristiano weer twee keer scoort in een belangrijke wedstrijd, zegt alles.'

Bale, die al een tijdje onder vuur ligt bij Real, liet met de 1-0 zien dat hij het nog steeds heeft. De goal was wonderschoon, ook Zidane komt op voor de vleugelaanvaller, 'Ik heb het idee dat we steeds meer de oude Gareth zien. Hij was erg goed vandaag. Dit gun ik hem van harte.'

Ronaldo en Bale zijn op papier een gouden duo, maar stonden nog nooit zoals tegen Dortmund in de basis. 'Het zit in het spel van Gareth om uit te wijken naar de linkerflank. Ik laat spelers graag op een voor hen natuurlijke wijze spelen. We hebben een perfecte wedstrijd gespeeld.'

Ronaldo kent bizarre status na 400 Real wedstrijden

