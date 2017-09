Renato Tapia verscheen dinsdagavond in de basis van Feyenoord, nadat eerder V.d Heijden geblesseerd afhaakte in de warming up. Voor Tapia het eerste Champions League duel dit seizoen.

Vervolg: Feyenoorder Tapia weet het: 'Het was een individuele fout van mij'

Tapia en Feyenoord gingen kansloos ten onder in Napels tegen Napoli, waar Tapia verbaast was over zijn basisplek bij de Rotterdammers. 'Het was een beetje raar: ik wist niet dat ik zou spelen. Jan-Arie raakte geblesseerd, dus ik deed mijn warming-up en ging het veld op,' aldus de verdediger in gesprek met RTV Reijnmond.

Samen met St. Juste mocht Tapia het hart van de Rotterdamse defensie zetten, maar Tapia ging gruwelijk de fout in met de derde tegentreffer van Feyenoord. 'Ik denk dat de doelpunten door individuele fouten kwamen, waaronder eentje van mij, maar ik denk ook dat we ervan moeten leren en snappen dat de Champions League van een heel ander niveau is”, vervolgt Tapia, die onder de indruk was van de Italiaanse opponent. "Napoli is een goed team, ze profiteerden goed van onze foute keuzes.'

Toornstra doet zijn zegeje ook in gesprek met het AD, 'Dat mogen we onszelf aanrekenen. We spelen best wel aardig mee, maar die fouten moeten er echt uit. Anders gaan we geen wedstrijd winnen op dit niveau. We spelen tegen de grootste ploegen van de wereld. Het is leuk je daarmee te meten, maar je wil ook resultaat boeken. Heel frustrerend dat dit niet lukt. Het is tot nu toe een harde leerschool, die Champions League.'

Voor Feyenoord al de tweede nederlaag op rij, waar eerder het Engelse Manchester City een maatje te groot was in de Kuip. Toch houdt Toornstra hoop op verbetering. 'Maar toch geeft deze wedstrijd wel iets meer aanknopingspunten", meent Toornstra. "Tegen City hebben we nul kansen gehad, nu kregen we na rust toch een paar goede mogelijkheden. Maar die moet je dan wel maken, zoals ook die pingel van mij.'

Feyenoorder Tapia weet het: 'Het was een individuele fout van mij'

Een korte samenvatting: Renato Tapia verscheen dinsdagavond in de basis van Feyenoord, nadat eerder V.d Heijden geblesseerd afhaakte in de warming up. Voor Tapia het eerste Champions League duel dit seizoen..