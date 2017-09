Ronald de Boer is te spreken over Ajax-trainer Marcel Keizer. Nadat Peter Bosz afgelopen zomer Ajax inruilde voor Borussia Dortmund was de analist- en voormalig voetballer er een voorstander van om Keizer van Jong Ajax naar Ajax 1 door te schuiven. De Boer denkt daar nog steeds zo over, ondanks mindere prestaties van Ajax.

Vervolg: De Boer: 'Ik heb nog steeds vertrouwen in Keizer'

'Ik wist voor zijn aanstelling alleen niet hoe Marcel zich onder druk zou houden en hoe hij dan zou reageren. Het is logisch dat mensen momenteel van een crisis spreken. Zeker bij een topclub als Ajax. Ik heb nog steeds vertrouwen in Keizer, maar begrijp heel goed dat ze de situatie bij Ajax eventueel gaan evalueren na het duel met sc Heerenveen', zei De Boer tegen De Telegraaf.

'Overigens heb ik ook genoeg goede duels of fases gezien dat ik dacht: daar zit voldoende muziek in. Voor rust tegen ADO nog. Thuis tegen Vitesse was het gewoon slecht. Je zag dat het allemaal nog niet klopt en Keizer nog zoekende is naar de juiste formatie', aldus De Boer. Ajax speelt komende zondag in Heerenveen tegen sc Heerenveen.

