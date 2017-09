Dortmund en Bosz leken op de goede weg, de generale tegen Borussia MunchenGladbach van afgelopen weekend was een vertrouwde.

Vervolg: Bosz en Dortmund delven onderspit tegen Real Madrid, Ronaldo en Bale

Dortmund stond vol vertrouwen aan de aftrap tegen Real Madrid, maar kwam in het eerste kwartier goed weg tegen Real Madrid. Ronaldo was bij beide aanvallen betrokken, maar zowel de inzet van Carvajal en Bale troffen geen doel.

Maar na het kwartier was het in de 18e minuut toch raak, Carvajal bracht Bale in stelling en de buitenspeler zette de 0-1 op het bord. Daarna was het Dortmund dat een strafschop werd onthouden door arbiter Kuipers, een inzet van Phillip kwam op de hand van Ramos, maar geen strafschop.

Na rust probeerde Dortmund Real verder onder druk te zetten, waar Aubameyang dichtbij de gelijkmaker was. Maar enkele minuten later was die hoop verdwenen toen Kroos Ronaldo in staat stelde om de 0-2 te maken.

Maar Aubemayang wist in de 54e minuut de aansluitingstreffer te maken en het vuur terug te brengen bij Dortmund. De gelijkmaker hing in de lucht, maar toch was het aan de andere kant opnieuw raak. Ronaldo liet zijn klasse zien en in de 78e minuut was het dan 1-3.

