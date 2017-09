Feyenoord krijgt opnieuw tik in Champions League na verlies bij Napoli

Feyenoord heeft het tweede groepsduel van de Champions League in Napels van Napoli met 3-1 verloren. Opnieuw een tik voor de Rotterdammers, die al bijna zo goed als uitgeschakeld zijn voor het vervolg van het kampioenenbal.

Feyenoord coach Van Bronckhorst moest een puzzle leggen voor het Champions League avontuur, waar het in de eerste wedstrijd een 0-4 nederlaag moest slikken tegen het Engelse Manchester City. In Napels, zonder aanhang, ging Feyenoord er alsnog af met 3-1 tegen Napoli.

Manchester City maakte binnen 2 minuten de eerste goal van de wedstrijd, tegen Napoli duurde het iets langer voordat Feyenoord tegen een achterstand aankeek. Na 7 minuten was het Lorenzo Insigne die een pass van Toornstra onderschepte en wel raad wist met dit buitenkansje.

Feyenoord mocht vervolgens niet klagen dat Napoli slordig was in de afronding, waardoor de ruststand slechts op 1-0 stond voor de thuisploeg. Feyenoord leek beter uit de kleedkamer te komen na de rust, maar na enkele minuten was de goede hoop verdwenen door een verkeerde pass van Diks, waar Mertens het buitenkansje omzette in een doelpunt.

Daarna leek Feyenoord aardig de draad op te pakken, kreeg het zelfs een makkelijk toegewezen strafschop. Toornstra mocht plaatsnemen achter de bal, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Reina. Kort na de gemiste strafschop was het weer raak aan de andere kant, José Callejón zorgde voor de 3-0 en het definitieve slot op het duel.

Waar Feyenoord zich kranig bleef weren, kon de ingevallen Amrabat in de 93e minuut zijn doorzettingsvermogen benutten door de bal binnen te tikken en zo Feyenoords eerste Champions League goals sinds 2002 binnen te tikken.

