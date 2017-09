OPSTELLINGEN: SSC Napoli - Feyenoord

Feyenoord neemt het vanavond in Italië op tegen SSC Napoli in de tweede groepswedstrijd van de Champions League. De aftrap is om 20:45 uur in Napels. De Italiaanse topclub is de favoriet, maar Feyenoord gaat natuurlijk voor een stunt. De club gaat dat wel proberen zonder spits Michiel Kramer bij de eerste elf.

Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest voor twee man voorin in plaats van drie man. Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis zullen het duo voorin vormen. Berghuis was overigens afgelopen zaterdag in het duel met NAC Breda (0-2 verlies) geschorst. Kramer speelde overigens tegen NAC nog wel. Verder is er ook een plek vrij gemaakt voor Jens Toornstra, die twee weken geleden niet in de basis stond in het Champions League-duel met Manchester City (0-4 verlies).





Centraal achterin is er plek voor Jeremiah St. Juste, die de geblesseerde Eric Botteghin vervangt. Botteghin kan maanden niet spelen door een kruisbandblessure. Renato Tapia neemt de plek van Jan-Arie van der Heijden in. Daarnaast is er plek voor Sofyan Amrabat op het middenveld. Napoli treedt op zijn beurt met een zeer sterke ploeg aan, waaronder voormalig AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV-speler Dries Mertens.





OPSTELLING NAPOLI: Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne.





OPSTELLING FEYENOORD: Jones; Diks, St. Juste, Tapia, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Boëtius.

