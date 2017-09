NEC gaat in zee met oud bekende Sije Visser en Looijen

Remco Oversier van NEC lijkt oud iconen Sije Visser en Leen Looijen weer nadrukkelijker bij de club te gaan betrekken.

Oversier liet dinsdag weten dat hij het belangrijk vindt om met de oud iconen om tafel te gaan, 'Dat deed ik bij mijn vorige club RKC Waalwijk ook, met mannen als Zeljko Petrovic en Martin Jol. In mijn ogen word ik daar alleen maar beter van. Ik werk hier pas drie maanden, zij deden dat ruim twintig jaar. Leen en Sije kennen de club door en door.'

'Het is niet dat zij een officiële rol hebben bij NEC, maar ik drink wel regelmatig een bak koffie met hen. Zij kunnen mij helpen om de club nog beter te leren kennen en als directeur de juiste beslissingen te nemen voor NEC. Volgens mij is het alleen maar goed dat dergelijke mannen betrokken blijven bij de club. In creëer op die manier bovendien draagvlak voor mezelf,' laat Oversier weten in gesprek met VI.

Van een definitieve terugkeer van Looijen is momenteel dan ook nog helemaal geen sprake, 'Ik ben nu onafhankelijk en dat wil ik ook blijven. Ik ben altijd bereid om NEC te helpen, maar niet in een officiële functie. Dat is ook lastig, want ik heb ook nog de nodige vijanden bij de club. Maar ik ken Remco goed en als hij belt geef ik hem graag advies. Ik bezoek ook nog regelmatig een wedstrijd van NEC. Voor mijn verdiensten heb ik een kaart voor het leven van de club.'

Momenteel draait NEC niet zo heel lekker in de Jupiler League, met een zevende plek staat trainer Adrie Bogers nu al behoorlijk onder druk.

