De selectie van Marokko is samengesteld, waarbij Feyenoorder Sofyan Amrabat definitief geen deel uitmaakt van de selectie van Marokko.

Amrabat niet opgenomen in definitieve selectie Marokko

Herve Renard liet de Feyenoorder buiten de definitieve selectie vallen, maar riep wel Eredivisiespelers als Karim El Ahmadi, Mimoun Mahi en Hakim Ziyech op voor het WK kwalificatieduel tegen Gabon van 7 oktober as.

De KNVB wist Amrabat maandag al te bereiken en probeert de Feyenoord speler zo te strikken voor Oranje. Door het afvallen bij de selectie van Marokko hoopt de KNVB dat ze weer een stapje dichterbij zijn om Sofyan Amrabat voor Oranje te kunnen selecteren.

Jong Oranje bondscoach Art Langeler is nu de man die Amrabat de keuze moet laten maken, 'Eigenlijk is dat een onderwerp voor de technisch directeur, maar die is er momenteel niet. Als coördinator nationale jeugdteams heb ik dit dossier opgepakt. We zijn momenteel met elkaar in gesprek. Sofyan is een talentvolle speler die van waarde kan zijn voor het Nederlands voetbal.'

