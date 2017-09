Dennis Bergkamp moet het ontgelden bij Henk Spaan

Het is volop crisis bij Ajax, en volgens analist Henk Spaan is dat voor een groot deel te wijten aan Dennis Bergkamp.

Assistent coach Dennis Bergkamp krijgt er van langs van Henk Spaan,' Ajax gaat het functioneren van Marcel Keizer tegen het licht houden, stond er. Daar had moeten staan: Ajax gaat functioneren technisch hart tegen het licht houden,' valt te lezen in de column van Spaan in het Parool.

'En, specifieker: Ajax gaat functioneren Dennis Bergkamp tegen het licht houden. Of: Ajax, lees de rvc, gaat onderzoeken welke incompetente machthebbers erin zijn geslaagd de successen van het vorig seizoen - en vooral het aantrekkelijke voetbal toen - binnen drie maanden teniet te doen.'

Henk Spaan kan wel een schuldige aanwijzen waarom het intern bij Ajax rommelt, 'Mijn kop eraf als dan niet al snel de naam van Bergkamp valt", aldus de columnist. "De man die wel 'cultuurbewaker' wordt genoemd, die de doorstroming van talent van De Toekomst soepel moet laten verlopen, doet dat, waarschijnlijk na overleg met zichzelf, alleen als Ajax thuis speelt. Uitwedstrijden bezoekt Dennis niet meer. Geen zin in. Niet verrassend dat de spelers van het eerste het stapje extra ook niet meer willen zetten.'

Dinsdag kopt De Telegraaf nog wel dat er volop vertrouwen is bij Keizer en dat de oefenmeester in het uitduel tegen SC Heerenveen gewoon op de bank zit bij de Amsterdammers. 'Zoals vaker bij Ajax beginnen de panelen te schuiven als het wat minder gaat, maar vooralsnog zal dat niet ten koste van Keizer gaan.'

