Vervolg: Onana: Het wordt tijd om het verleden te laten rusten

Een dikke vier maanden geleden stond Ajax nog in de Europa League finale waar het verloor van het Engelse Manchester United. Nu is er zowel bij Ajax als intern in de club veel veranderd. Trainer Bosz is vertrokken naar het Duitse Dortmund, er lijken scheurtjes te komen in het team en ook intern lijkt het allemaal niet op rolletjes te lopen.

'We hebben allemaal nog steeds een goed gevoel als we gaan trainen. We hebben een nieuwe trainer, maar hij heeft ook tijd nodig,' liet Onana weten. Na het verlies tegen Vitesse van jl weekend neemt de druk bij Ajax alleen maar toe, 'Wat de media zeggen zou niet uit moeten maken, ik kijk ook nooit in de krant. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid hier, niet alleen de trainer", vervolgde de Kameroener. "Ik ben blij met Keizer, want hij zit dicht op de spelersgroep. Het is natuurlijk ook zo dat we veel pech hebben, omdat de goals moeilijk vallen.'

Het loopt nog van geen kanten bij de Amsterdammers, waar ook de motivatie bij vele spelers ontbreekt. 'oen ik hier kwam, heb ik me voorgenomen dat ik in de Champions League of Europa League zou spelen. Dat is helaas niet altijd mogelijk, zo heeft god dat voor ons besloten. Door blijven knokken is de enige optie, dan zien we waar het schip strandt. Hopelijk spelen de genen die blijven dan wel Europees voetbal volgend seizoen.'

Intern bij Ajax is er veel veranderd, ook heeft het team een metamorfose moeten ondergaan in de zomer, 'Davinson (Sánchez) was een hele belangrijke speler voor ons, maar ook Davy Klaassen, Kenny Tete, Jaïro Riedewald en Bertrand Traoré missen we heel erg. Persoonlijk mis ik ook Diederik Boer, dat is een hele goede jongen.'

Waar Bosz Ajax naar een hoger plan tilde, lijken die tijden vergane glorie en zal Ajax met Keizer moeten roeien met de riemen die het heeft. 'Nu is het de tijd om te vergeten wat we afgelopen seizoen hebben bereikt. Sommigen van ons zullen nooit meer in een finale staan. Het is niet zo dat die doelen normaal worden. Veel dingen veranderen nu, waardoor de situatie niet meer hetzelfde is,' aldus de goalie van de Amsterdammers.

Toch staat Onana pal achter zijn trainer en spreekt hij de steun uit voor Keizer, 'Wanneer we verliezen is het zo makkelijk om de trainer de schuld te geven. Wat hij doet is groots, maar het kan niet altijd goed gaan. Vorig jaar speelden we prachtig en hadden we een mooi seizoen. Nu wil iedereen nog meer van Ajax winnen, ook in Europa wilden ze ons killen. Zeker voor Keizer is dat moeilijk, omdat iedereen nu van hem verwacht dat hij hetzelfde bereikt.'

Een korte samenvatting: Onana werd geinterviewd over de onderwerpen zoals de nieuwe trainer Keizer, Europees voetbal en wegblijven van transfers..