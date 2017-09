Waar de club Feyenoord eerder een omroep deed aan de fans om niet naar Napels af te reizen, hebben sommige hier toch geen gehoor aan gegeven.

Vervolg: Italiaanse politie pakt drie relschoppers van Feyenoord op in binnenstad

Drie Feyenoord supporters zijn maandagavond in Napels opgepakt door de Italiaanse politie. Feyenoord fans zijn niet welkom in Napels en de club heeft dan ook op dringend verzoek van de autoriteiten geen kaarten verkocht aan de Rotterdamse aanhang.

De risico analyse die is gemaakt door de Italiaanse politie is vrijgegeven, waarin staat dat de Feyenoord fans in combinatie met de Italiaanse fans dreiging vormen voor de openbare orde.

Toch waren er al vele Feyenoord fans die hun reis al hadden geboekt voordat het nieuws naar buiten gebracht werd, en zijn er maandagavond al drie Rotterdamse fans van 21 opgepakt omdat ze onder meer met stenen naar de politie gooide. Zij zitten voorlopig vast.

Dinsdagavond zal er door Napoli een scherpe controle zijn bij de ingangspoorten, iedereen moet zijn ID laten zien en Nederlandse fans zijn niet welkom. Feyenoord zelf heeft haar ongenoegen al duidelijk gemaakt over het gedrag van de UEFA en Napoli omtrent het Champions League duel.

