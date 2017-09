Feyenoord wil dinsdagavond in Napels tegen Napoli een betere partij neerzetten dan de eerste Champions League wedstrijd.

Feyenoord begon het Champions League avontuur met een pijnlijke 4-0 nederlaag in de eigen Rotterdamse Kuip. Het Engelse Manchester City was een paar maatjes te groot voor de Rotterdammers. Dinsdagavond wacht het Napoli uit de Italiaanse Serie A en Van Bronckhorst weet dat Napoli de favoriet is in het onderlinge treffen.

Feyenoord moest de laatste vier duels maarliefst drie keer een verlies slikken, tegen Napoli weet de oefenmeester dan ook dat het een zware avond zal worden. RTV Reijnmond citeert de coach: 'Wij zijn niet de favoriet, zo eerlijk moet je zijn, ij zijn in Italië erg sterk. Wij moeten ons wapenen.'

Normaal speelt Feyenoord in een 4-3-3 systeem, maar het kan zomaar zijn dat Van Bronckhorst met een heel ander systeem aan de aftrap verschijnt tegen Napoli. 'Napoli speelt mooi positiespel. Ik kijk daar graag naar. Maar morgen is het de tegenstander en gaan wij het ze moeilijk maken.'

Natuurlijk heeft Feyenoord extra aandacht voor Dries Mertens, de oud PSV-er heeft zich bij Napoli weten te ontpoppen tot favoriet. 'Wij kenden hem als buitenspeler, nu is hij één van de betere spitsen', legt Van Bronckhorst uit. 'Behendig, snel, hij past hier.'

Feyenoord hoopt op eerherstel tegen Napoli met ander systeem

