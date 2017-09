Voor Bosz en Dortmund gaat het in Duitsland van het leie dakje, de Duitse club is oppermachtig in de Bundesliga en staat momenteel op de eerste plek.

Vervolg: Bosz gelooft in stunt tegen Real Madrid in Champions League

Bosz die met Dortmund normaliter zeer offensief te werk gaat, hoopt tegen Real Madrid dinsdagavond voor een stunt te zorgen. Bosz weet dat Real Madrid de favoriet is in het treffen vanavond, maar hoopt toch voor een verrassing te zorgen.

In de laatste drie duels wist Dortmund maarliefst 14 keer, tegen een tegentreffer. Het vertrouwen zit in ieder geval goed bij Dortmund, de media citeert de oefenmeester van Dortmund: 'Het belangrijkste is hoe we het zelf doen, Als we het goed doen, is het mogelijk op die manier te spelen. Als we het slecht doe, wordt het heel moeilijk tegen Real Madrid.'

Waar Dortmund verder in een poule zit met Tottenham en APOEL Nicosia, wisten de Duitsers de eerste groepswedstrijd niet in winst om te zetten. Mocht Dortmund vanavond verliezen van Real lijken de overlevingskansen nihil voor de Duitse club.

Gotze heeft er nog alle vertrouwen in: 'Ons respect voor Real Madrid is groot en we weten dat ze de Champions League vorig seizoen gewonnen hebben, maar het is een nieuw seizoen, We spelen in eigen huis en verkeren in goede vorm. We zullen zeer zelfbewust voor de dag komen.'

Bosz gelooft in stunt tegen Real Madrid in Champions League

Een korte samenvatting: Voor Bosz en Dortmund gaat het in Duitsland van het leie dakje, de Duitse club is oppermachtig in de Bundesliga en staat momenteel op de eerste plek..