Feyenoord heeft zijn supporters het dringende verzoek gedaan om dinsdag niet naar het stadion, Stadio San Paolo, van Napoli af te reizen, zo meldt Feyenoord zelf op zijn website. Feyenoord speelt dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League tegen de Italianen, maar Nederlanders zijn om veiligheidsredenen niet welkom in het stadion van Napoli.

Vervolg: Feyenoord doet dringende oproep aan fans in Italië

De politie van Napels en de Europese voetbalbond UEFA hebben Feyenoord maandag laten weten dat de Feyenoord-supporters die nu in Napels zijn, dinsdagavond niet naar het stadion moeten gaan. Fans die een toegangskaart hebben voor het duel zullen niet naar binnen mogen. Iedere bezoeker zal voordat hij of zij naar binnen mag zijn identiteitskaart moeten tonen. Ondanks dat er geen Nederlandse fans naar binnen mogen, zijn er toch tientallen Feyenoorders in Napels.





Kaarten van Nederlanders zullen in beslag worden genomen als men toch naar binnen wil. Nederlandse fans lopen zelfs het risico om te worden aangehouden en een boete opgelegd te krijgen. ‘Dit omdat het kopen van een kaart voor deze wedstrijd door iemand met de Nederlandse nationaliteit als een overtreding van de wet wordt gezien’, aldus Feyenoord in een verklaring.





Feyenoord benadrukte verder dat het, het zeer jammer vindt dat supporters van de club niet bij het duel aanwezig mogen zijn. Feyenoord is niet blij met de hele gang van zaken en heeft maandagavond nogmaals haar ongenoegen over de gang van zaken kenbaar gemaakt in een overleg met Napoli, de politie en de UEFA.

Feyenoord doet dringende oproep aan fans in Italië

Een korte samenvatting: Feyenoord heeft zijn supporters het dringende verzoek gedaan om dinsdag niet naar het stadion, Stadio San Paolo, van Napoli af te reizen, zo meldt Feyenoord zelf op zijn website. Feyenoord speelt dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League tegen de Italianen, maar Nederlanders zijn om veiligheidsredenen niet welkom in het stadion van Napoli..