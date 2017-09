KNVB wil Amrabat voor Oranje strikken en neemt contact op

Waar Sofyan Amrabat nog kan kiezen tussen Marokko of Nederland, heeft de KNVB de Feyenoorder nu officieel benaderd.

Waar Sofyan Amrabat al eens een oefenduel speelde met Marokko, kan de Feyenoord speler ook nog voor Oranje uitkomen. De keuze is nu aan hem, waar de KNVB hem maandag officieel heeft benaderd.

De 21-jarige Feyenoord speler zal wanneer hij ingaat op het verzoek van de KNVB zelf een brief moeten schrijven naar de FIFA, hierin moet hij vragen in een officieel verzoek of hij voor een ander land mag uitkomen.

Amrabat zelf staat wel open voor de switch en hierdoor heeft de KNVB hem maandag officieel benaderd. Wanneer de KNVB Amrabat speelminuten geeft in een officieel duel, weet het hiermee Amrabat te behouden voor Oranje en niet eerder zoals Ziyech alsnog zien vertrekken naar Marokko.

Zondagavond liet Ruud Gullit in gesprek met FOX Sports al weten: 'Hij kan voetballen, maar zit in een lastig parket", zei de assistent-trainer van bondscoach Dick Advocaat. "Bij de KNVB houden ze hem al langer in de gaten, maar je kunt toch geen speler selecteren alleen zodat hij voor Nederland kiest? Dat kan toch niet?'

