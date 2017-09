Ajax ziet eigen vermogen groeien naar 118,2 miljoen euro

Het boekjaar 2016/2017 is voor Ajax een financieel goed jaar geweest, de club heeft een winst van 49,5 miljoen euro weten te boeken.

Ajax maakte maandagavond via de officiele kanalen bekend dat het een winst van 49.5 miljoen euro heeft weten te realiseren over het boekjaar 2016/2017. Daarbij is de netto-omzet ook gestegen met 24, miljoen euro naar 118.2 miljoen euro.

De forse omzetstijging valt te wijten aan het sportief goede seizoen wat Ajax kende en in de Europa League finale verloor van het Engelse Manchester United. Het totaalvermogen van Ajax bedraagt momenteel 158.9 miljoen euro en dat bedraagt 64.6% van het totaalbalans.

Wel laat de club tegelijkertijd weten dat het een operationeel negatief seizoen verwacht, dit doordat Ajax het Europees voetbal is misgelopen. 'De transferresultaten rechtvaardigen een verwachting van een bescheiden positief nettoresultaat,' valt in een persbericht te lezen.

Ook in de Nederlandse Eredivisie is Keizer dramatisch begonnen, met 10 punten uit 6 duels en de zevende plek is Ajax allerminst goed begonnen aan het nieuwe seizoen.

