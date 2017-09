Frank de Boer heeft mogelijk al snel weer een nieuwe club. De onlangs bij Crystal Palace ontslagen Nederlandse coach gaat mogelijk in Spanje aan de slag. Volgens El Gol Digital wil Deportivo la Coruña op korte termijn Pepe Mel ontslaan vanwege de slechte prestaties en de Nederlandse coach zou de topkandidaat zijn om hem op te volgen.

Vervolg: De Boer mogelijk naar Spaanse club

Mel zou zich kunnen vinden in het besluit van de clubleiding van Deportivo om hem te ontslaan. Na zes duels staat Deportivo op de achttiende plek in de Primera División met vier punten. De clubleiding is tot het ontslag rond is achter de schermen al bezig met een opvolger voor Mel. Mogelijk ontslaat Deportivo eerst Mel, waarna het eerst met een interim-trainer doorgaat alvorens De Boer tekent.

Volgens het Spaanse medium is De Boer de topkandidaat omdat hij een goede toekomstvisie heeft en ervaring heeft met het werken met jonge spelers. Het is niet bekend hoe De Boer tegenover een transfer naar Deportivo staat. Hij werd namelijk onlangs al na 77 dagen ontslagen bij de Engelse hekkensluiter Crystal Palace en in november 2016 werd de voormalige Ajax-trainer al na iets minder dan drie maanden ontslagen bij Internazionale. Bij Ajax was de oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona wel zeer succesvol als trainer met vier landstitels op rij (2011 - 2014).

De Boer mogelijk naar Spaanse club

Een korte samenvatting: Frank de Boer heeft mogelijk al snel weer een nieuwe club. De onlangs bij Crystal Palace ontslagen Nederlandse coach gaat mogelijk in Spanje aan de slag. Volgens El Gol Digital wil Deportivo la Coruña op korte termijn Pepe Mel ontslaan vanwege de slechte prestaties en de Nederlandse coach zou de topkandidaat zijn om hem op te volgen..