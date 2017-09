Van den Brom ziet een onherkenbaar AZ

AZ deed zondag zeer slechte zaken door in eigen huis te verliezen van Excelsior. De Rotterdammers wonnen verrassend met 0-2, terwijl AZ bij een zege gedeeld eerste zou staan samen met PSV. De nederlaag kwam bij AZ-trainer John van den Brom keihard aan.

'Het was in het eerste kwartier een totaal ander AZ in vergelijking met de laatste weken. Die twee strafschoppen zijn we niet meer te boven gekomen. Voor mij ook onverklaarbaar', zei Van den Brom tegen de NOS.

Door twee vroege goals van Luigi Bruins via strafschoppen stond het na acht minuten al 0-2. AZ probeerde het daarna wel, getuige de 26 corners, maar het lukte niet. 'En er zat geen één goede corner bij, dat moet beter. Het is het weekend van de verrassingen en wij zitten daar ook bij... Teleurstellend', aldus Van den Brom.

