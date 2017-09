Vermeulen: Ik denk dat Keizer het niet gaat redden

Arno Vermeulen, commentator bij de NOS, denkt niet dat Marcel Keizer het nog lang gaat volhouden bij Ajax. Keizer werd afgelopen zomer doorgeschoven van Jong Ajax naar Ajax 1, maar het draait nog niet in Amsterdam. Na zes competitieduels heeft Ajax pas tien punten in de Eredivisie.

'Het team gaat steeds minder spelen en daarvoor is de coach verantwoordelijk. Bij Peter Bosz (die afgelopen zomer naar Borussia Dortmund ging, red.) ging het ook moeizaam in het begin, maar hij gaf aan waar hij naartoe wilde. Ik zie niet wat Keizer wil. Het is een enorme crisis... Als ze volgende week verliezen van sc Heerenveen en PSV wint van Willem II is het verschil acht punten. Dan is het seizoen al bijna verloren', zei Vermeulen.

Vermeulen snapt niet dat Ajax Keizer aanstelde als trainer. Keizer heeft namelijk geen ervaring als hoofdtrainer bij een topclub. 'Een topclub moet geleid worden door een toptrainer. Keizer kan zich alleen maar handhaven als hij succes heeft. Morgen zal het 'Technisch Hart' best wel een crisisvergadering hebben. Ik denk dat Keizer het niet gaat redden', vervolgde Vermeulen.

Vermeulen ziet sowieso meer clubs die in moeilijkheden zitten. 'Het is een crisisvoetbalseizoen. Twee weken geleden was het crisis bij PSV, nu niet, maar dat kan over twee weken weer anders zijn. Maar voor mij is PSV titelkandidaat nummer één. Ze hebben het meeste scorend vermogen', aldus Vermeulen tegen de NOS.

