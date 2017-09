PSV lachende derde en neemt koppositie Eredivisie in

Speelronde 6 in de Eredivisie is gespeeld, waar PSV de lachende derde is geworden.

PSV wist gekscherend met maarliefst 1-7 te winnen in de Galgenwaard te Utrecht, een overwinning voor de Eindhovenaren die Cocu weer wacht lucht geeft en hem de koppositie in de Eredivisie geeft. Een 5-3-2 opstelling was vreemd voor de Domstedelingen, die PSV maar niet afgeremd kregen.

Aan de andere kant mocht PSV ook naar rivaal Ajax en Feyenoord kijken, want NAC verraste de regerend landskampioen in de Kuip en zette een historische 0-2 zege neer en pakte zo drie punten af van de Rotterdammers.

Maar ook Ajax liep zondag in het mes, Vitesse was met 1-2 te sterk in de Johan Cruijff Arena. Het team van Fraser dat midweeks nog tegen Swift niet tot scoren kwam en de beker uitgeknikkerd werd.

Feyenoord blijft door het verlies op 12 punten staan en heeft nu een achterstand van 3 punten op koploper PSV. Ajax komt uit op de zevende plek met maar 10 punten.

Aankomend weekend speelt PSV thuis tegen Willem II, mag Feyenoord naar Alkmaar en treft het AZ en moet Ajax naar het hoge noorden en treft het daar nummer 2 van de Eredivisie en speelt het tegen SC Heerenveen.

