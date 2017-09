FC Twente-trainer René Hake vond dat Twente niet had hoeven te verliezen van FC Groningen. In Groningen won de thuisploeg met 1-0 door een doelpunt van Oussama Idrissi. Bij de rust stond het nog 0-0 en volgens Hake had de ploeg uit Enschede meer kunnen en moeten afdwingen.

Vervolg: FC Twente wederom kopje onder, ditmaal tegen FC Groningen

‘Wij misten in de eerste helft de overtuiging om de eerste goal te maken. De momenten om op voorsprong te komen hebben we laten liggen. Groningen kreeg ook haar momenten, maar naar mijn inzicht was dat meer onze eigen fout dan het goede spel van Groningen’, zei Hake op de website van FC Twente.





Hake vond dat Groningen na de goal sterker werd. ‘De voorsprong bracht hen meer in hun kracht, ondanks dat hebben wij nog een aantal goede momenten gehad. In de afwerking bij ons was de keeper van Groningen de meester in de situatie, dat betekent dat je niet scoort. Dan kan ik alleen maar concluderen dat we te weinig hebben afgedwongen’, aldus Hake.

